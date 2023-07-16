Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:14

Алькарас: «Победить Джоковича в финале Уимблдона было бы чем-то особенным»

Мария Гусева
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финального матча Уимблдона против серба Новака Джоковича.

«Это дает мне дополнительную мотивацию, — цитирует пресс-служба ATP Алькараса. — Думаю, что сыграть в финале против такой легенды нашего спорта особенно важно. Если я выиграю, это станет для меня потрясающим событием. Не только выиграть Уимблдон, но и сделать это в матче против Новака было бы чем-то особенным».

Ранее испанец обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Финал Уимбллдона пройдет сегодня, 16 июля, начало — в 16.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/1/
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
«Зениту» очень сложно без Вендела. Клаудиньо надо было менять еще раньше». Мнение Газзаева о Суперкубке
Сколько заработал Даниил Медведев на Уимблдоне-2023
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Экс-советник ЦРУ назвал зиму 2024 года козырем России
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы о турнире «Большого шлема»
Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Джоковичем и Алькарасом в финале Уимблдона
Виландер: «Алькарас многому научился в матче с Джоковичем в Париже»
Джокович — Алькарас: финал Уимблдона. Онлайн-трансляция матча
Уимблдон: чемпионы и рекордсмены турнира в мужском одиночном разряде
Джокович — Алькарас: статистика личных матчей
Алькарас — Джокович: где смотреть прямую трансляцию финала Уимблдона-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Джоковичем и Алькарасом в финале Уимблдона