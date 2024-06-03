Алькарас: «У меня есть ключи к победе над Циципасом»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своем настрое на матч против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024.

«Я очень жду этого матча. Обожаю такие встречи. В последнее время я видел много матчей Стефаноса. Я знаю, что он показывает отличный теннис и сейчас очень уверен в себе. Но думаю, у меня есть ключи к победе. Я постараюсь нанести удары, которые доставят ему проблемы. Я постараюсь показать свои лучшие качества. Надеюсь, зрители получат такое же удовольствие, как и я. Посмотрим, как все пройдет», — приводит Sportskeeda слова Алькараса.

Ранее Циципас заявил, что его цель на матч против Алькарас — не дать испанцу играть комфортно. По словам спортсмена из Греции, на данный момент он уверен в своих силах.

Матч Циципаса с Алькарасом состоится во вторник, 4 июня. Грек уступает третьей ракетке мира в очных встречах со счетом 0-5.