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«Большой шлем»

10 июля, 23:10

Алькарас повторил рекорд Федерера, Надаля и Джоковича на турнирах «Большого шлема»

Иван Торопцев
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас стал четвертым теннисистом за последние 30 лет, которому удалось до наступления 21-летия выйти в четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один и тот же год, сообщает Opta.

В понедельник, 10 июля 20-летний испанец победил итальянца Маттео Берреттини (3:6, 6:3, 6:3, 6:3) в четвертом круге Уимблдона-2023.

На «Ролан Гаррос» — 2023 Алькарас дошел до полуфинала, в котором уступил Новаку Джоковичу (3:6, 7:5, 1:6, 1:6).

Предыдущими тремя теннисистами, которые в возрасте до 21 года выходили в четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один и тот же год, были Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Еще одним теннисистом, которому покорилось данное достижение, стал 20-летний датчанин Хольгер Руне, с которым Алькарас сыграет в четвертьфинале Уимблдона.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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