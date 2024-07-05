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Сегодня, 19:35

Алькарас пробился в четвертый круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдона — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Игра продолжалась 3 часа 53 минуты.

В четвертом круге испанец сыграет с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция, 16).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 29) — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
0
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