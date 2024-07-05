Алькарас пробился в четвертый круг Уимблдона

Сегодня, 19:35
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдона — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Игра продолжалась 3 часа 53 минуты.
В четвертом круге испанец сыграет с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция, 16).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 29) — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2