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Сегодня, 17:31

Алькарас пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Джеффри Джона Волфа в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Следующим соперником испанца станет победитель пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Джеффри Джон Вольф (США, LL) — 6:1, 6:2, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 10) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 6:3, 6:4

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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