Алькарас: «Надеюсь, к «Ролан Гаррос» Надаль будет готов, этого хочет весь теннисный мир»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал отказ своего соотечественника Рафаэля Надаля от участия в «Мастерсе» в Риме.

— Если он решил не ехать в Рим, значит, он не готов, — цитирует L'Equipe Алькараса. — Грустно видеть, как он пропускает турниры, особенно грунтовую серию, которая так для него важна. Надеюсь, к «Ролан Гаррос» он будет на 100% готовым — этого хочет весь теннисный мир.

— Кто, на ваш взгляд, будет фаворитом «Ролан Гаррос»?

— Есть Циципас, Джокович по-прежнему фаворит, Рафа, если сыграет — это всегда его турнир. Я тоже в этом списке, потому что играю на высоком уровне, у меня неплохие результаты и уверенность.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня.