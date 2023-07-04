Алькарас: «Очень рад, что показал отличный уровень и вышел во второй круг Уимблдона»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над французом Жереми Шарди (6:0, 6:2, 7:5) в первом круге Уимблдона.

«Думаю, я очень хорошо играл в начале матча, — цитирует пресс-служба ATP Алькараса. — В третьем сете Шарди вышел на свой уровень. У меня были проблемы, но я люблю непростые матчи. Я очень рад, что показал отличный уровень. В третьем сете мы оба сыграли здорово, я очень рад выйти во второй круг».

Во втором круге турнира Алькарас сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция).

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