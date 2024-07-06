Алькарас — о повторении жеста Беллингема: «Большая победа заслуживает большого празднования»

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас объяснил, почему решил повторить празднование полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема после выхода в четвертый круг Уимблдона.

«Я испытываю к нему огромное уважение. Мы в Лондоне. Он является англичанином. В этом причина. Я написал ему, что большая победа заслуживает большого празднования», — приводит Independent слова Алькараса.

В третьем круге Алькарас обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Его следующим соперником станет либо американец Брэндон Накашима, либо француз Уго Умбер.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании.