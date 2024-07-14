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Сегодня, 22:49

Алькарас прокомментировал свое соперничество с первой ракеткой мира Синнером

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Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас ответил на вопрос о своем соперничестве с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

«Мы с Янником в 21 и 22 года находимся на вершине рейтинга. Побеждаем на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что для тенниса хорошо, когда новые лица выигрывают большие турниры, борются за победы. Я очень рад, что он есть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В воскресенье, 14 июля, Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024 — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Алькарас стал чемпионом Уимблдона во второй раз подряд. В прошлогоднем финале испанец обыграл серба в пяти сетах.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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