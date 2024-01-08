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«Большой шлем»

Сегодня, 10:16

Алькарас провел свою первую тренировку в Мельбурне с Руудом

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас в воскресенье, 7 января, прибыл в Мельбурн в преддверии Открытого чемпионата Австралии-2024.

Вторая ракетка мира уже провел свою первую тренировку на кортах в Мельбурне. В рамках подготовки к турниру он сыграл вместе с норвежцем Каспером Руудом.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января. Ранее стало известно, что с турнира из-за травмы снялся соотечественник Алькараса Рафаэль Надаль.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.marca.com/tenis/2024/01/08/659b8e2f22601de8668b4592.html
Теннис
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
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