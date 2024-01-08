Алькарас провел свою первую тренировку в Мельбурне с Руудом

Испанский теннисист Карлос Алькарас в воскресенье, 7 января, прибыл в Мельбурн в преддверии Открытого чемпионата Австралии-2024.

Вторая ракетка мира уже провел свою первую тренировку на кортах в Мельбурне. В рамках подготовки к турниру он сыграл вместе с норвежцем Каспером Руудом.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января. Ранее стало известно, что с турнира из-за травмы снялся соотечественник Алькараса Рафаэль Надаль.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.