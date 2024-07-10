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Сегодня, 09:00

Алькарас — о Медведеве: «Он как стена. Каждый мяч отскакивает обратно»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что ему будет сложно противостоять россиянину Даниилу Медведеву в полуфинале Уимблдона.

«Самое сложное в игре с Даниилом или, по-другому, его особенность — это то, что он может дотянуться до любого мяча. Он как стена. Каждый мяч отскакивает обратно. Я чувствую, что могу нанести невероятный удар, но мяч все равно вернется на мою половину корта», — заявил Алькарас.

В четвертьфинале Уимблдона Медведев в пяти сетах обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3). Алькарас победил американца Томми Пола со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Полуфинальный матч между российским и испанским теннисистами состоится в пятницу, 12 июля.

Источник: france24
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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