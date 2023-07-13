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Сегодня, 11:15

Алькарас — о матче с Медведевым: «Я полон уверенности в своих силах»

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, чего ждет от матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона. Он назвал его удивительным спортсменом, который совмещает в себе все лучшие качества.

«Медведев отлично играет здесь, на травяном покрытии, и проводит отличный сезон. Здесь прошел наш первый матч на траве, и я его проиграл. Так что я должен помнить об этом. Но давайте насладимся полуфиналом. Думаю, что сейчас я показываю отличную игру, я полон уверенности в своих силах. Так что нас ждет отличный матч, которым я собираюсь насладиться», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Он добавил, что россиянин успешно совмещает в себе все аспекты игры и удивляет тем, как ему удается отбивать мячи.

В матче 1/4 финала Алькарас в трех сетах обыграл датчанина Хольгера Руне. Медведев в матче за выход в полуфинал обыграл Юбэнкса.

Встреча Алькараса и Медведева состоится завтра, 14 июля.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/2/
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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