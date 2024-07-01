Алькарас с победы начал защиту титула на Уимблдоне

Сегодня, 18:01
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл эстонца Марка Лаяла в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.
Алькарас является действующим победителем Уимблдона. В 2023 году он обыграл в финале Новака Джоковича.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания) — Марк Лаял (Эстония) — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2
Маттео Берреттини (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:3), 6:2, 3:6, 6:1