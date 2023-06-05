Сегодня, 08:54
Первая ракетка мира Карлос Алькарас второй год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
20-летний испанец в четвертом круг обыграл Лоренцо Музетти (6:3, 6:2, 6:2). Алькарас стал самым молодым игроком, дважды подряд вышедшим в 1/4 на «Ролан Гаррос», после Новака Джоковича, игравшего на этой стадии в 2006-м и 2007-м.
Испанец не проигрывает на «Больших шлемах» 11 матчей подряд. В прошлом году он выиграл US Open, а в этом пропустил Australian Open из-за травмы.
В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с греком Стефаносом Циципасом.