Алькарас — самый молодой после Джоковича теннисист, дважды подряд вышедший в 1/4 «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас второй год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

20-летний испанец в четвертом круг обыграл Лоренцо Музетти (6:3, 6:2, 6:2). Алькарас стал самым молодым игроком, дважды подряд вышедшим в 1/4 на «Ролан Гаррос», после Новака Джоковича, игравшего на этой стадии в 2006-м и 2007-м.

Испанец не проигрывает на «Больших шлемах» 11 матчей подряд. В прошлом году он выиграл US Open, а в этом пропустил Australian Open из-за травмы.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с греком Стефаносом Циципасом.