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Сегодня, 09:43

Алькарас считает Кирьоса главной угрозой для Джоковича на Уимблдоне-2023

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, кто может обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.

«Джокович, как и Федерер, — один из величайших игроков, которых мы когда-либо видели на травяном корте, так что это будет сложно. Кирьос уже играл в финале Уимблдона, и он также очень хорош на траве. Я не говорю, что не способен победить Джоковича, но, думаю, у меня меньше шансов это сделать, чем на других покрытиях. Мне кажется, у Киргиоса больше шансов обыграть Джоковича, чем у любого другого игрока», — сказал Алькарас.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что только он может остановить Джоковича на Уимблдоне.

Уимблдонский турнир стартует 3 июля и завершится 16 июля.

Источник: https://www.theage.com.au/sport/tennis/alcaraz-tips-kyrgios-as-djokovic-s-biggest-wimbledon-threat-20230619-p5dhne.html
Теннис
Карлос Алькарас
Ник Кирьос
Новак Джокович
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