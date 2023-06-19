Алькарас считает Кирьоса главной угрозой для Джоковича на Уимблдоне-2023

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, кто может обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.

«Джокович, как и Федерер, — один из величайших игроков, которых мы когда-либо видели на травяном корте, так что это будет сложно. Кирьос уже играл в финале Уимблдона, и он также очень хорош на траве. Я не говорю, что не способен победить Джоковича, но, думаю, у меня меньше шансов это сделать, чем на других покрытиях. Мне кажется, у Киргиоса больше шансов обыграть Джоковича, чем у любого другого игрока», — сказал Алькарас.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что только он может остановить Джоковича на Уимблдоне.

Уимблдонский турнир стартует 3 июля и завершится 16 июля.