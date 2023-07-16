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«Большой шлем»

Сегодня, 21:55

Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки»

Ана Горшкова
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятым теннисистом, выигрывавшим Уимблдон за последние 20 лет.

В финале 2023 года он победил Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

20-летний испанец стал первым спортсменом, не входящим в «Большую четверку», которому удалось победить на травяном «Шлеме».

До Алькараса с 2003 года на Уимблдоне побеждали только четверо: Роджер Федерер (2003-2007, 2009, 2012, 2017); Рафаэль Надаль (2008, 2010); Новак Джокович (2011, 2014-2015, 2018-2019, 2021-2022) и Энди Маррей (2013, 2016).

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Энди Маррей
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