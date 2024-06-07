Алькарас стал самым молодым игроком, кто вышел в финал «мэйджоров» на всех покрытиях

Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Алькарас в возрасте 21 года и 33 дней стал самым молодым игроком Открытой эры, кто вышел в финал турнира «Большого шлема» на всех видах покрытий — траве, грунте и харде. Ранее он становился чемпионом Уимблдона-2023 и US Open-2022.

Алькарас впервые в карьере вышел в финал «мэйджора» в Париже. За трофей он сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия).