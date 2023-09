Алькарас стал вторым молодым игроком, вышедшим в четвертьфинал на четырех подряд турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал US Open-2023.

Как сообщает Opta, 20-летний спортсмен стал вторым самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в 1/4 финала на четырех подряд турнирах «Большого шлема» (US Open-2022, «Ролан Гаррос» — 2023, Уимблдон-2023 и US Open-2023.). Он уступает только Бьорну Боргу в период между «Ролан Гаррос» — 1975 и US Open-1976. Боргу на тот момент было 19 лет.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 12) — Янник Синнер (Италия, 6).