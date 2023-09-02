Алькарас в четырех сетах обыграл Эванса в третьем круге US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Дэниэла Эванса в третьем круге US Open — 6:2, 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут.

1-я ракетка мира Алькарас 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. На счету 28-й ракетки мира Эванса 8 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Алькарас сыграет с Маттео Арнальди (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 26) — 6:2, 6:3, 4:6, 6:3

Маттео Арнальди (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — 6:3, 6:4, 6:3