Алькарас в четырех сетах обыграл Сонего и вышел в третий круг Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге Australian Open обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. На счету второй ракетки мира 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В третьем круге Алькарас встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия, Q) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3)