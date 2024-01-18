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«Большой шлем»

Сегодня, 11:22

Алькарас в четырех сетах обыграл Сонего и вышел в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге Australian Open обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. На счету второй ракетки мира 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Алькарас встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия, Q) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3)

Australian Open
Карлос Алькарас
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