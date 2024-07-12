Алькарас — второй самый молодой игрок, вышедший в финал Уимблдона и «Ролан Гаррос» в одном сезоне

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

21-летний Алькарас стал вторым самым молодым игроком в истории Открытой эпохи, которому удалось выйти в финал мужского одиночного разряда на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» в одном сезоне. Лишь его соотечественник Рафаэль Надаль установил такое достижение в более юном возрасте. Это произошло в 2006 году, когда испанцу было 20 лет 34 дня.

В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).