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«Большой шлем»

8 сентября, 09:54

Алькарас вырвал победу у Синнера и вышел в полуфинал US Open

Виктория Кравченко
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале одиночного разряда US Open со счетом 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. Матч продолжался 5 часов 18 минут.

Испанец сделал пять эйсов и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал 10 брейк-пойнтов из 25 (процент реализации — 40 процентов). У Синнера — восемь эйсов и 11 двойных ошибок. Он реализовал семь брейк-пойнтов из 16 (44 процента).

В 1/2 финала Алькарас встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Во втором полуфинале турнира россиянин Карен Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Игры состоятся 9 сентября.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3

Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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