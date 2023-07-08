Алькарас вышел в четвертый круг Уимблдона

Испанец Карлос Алькарас обыграл чилийца Николаса Харри в третьем круге Уимблдона — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Матч длился 3 часа 58 минут.

За выход в четвертьфинал первая ракетка мира сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Маттео Берреттини (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Николас Харри (Чили, 25) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5

Кристофер Юбенкс (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)