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Сегодня, 18:10

Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл голландца Йеспера де Йонга — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2. Встреча длилась 3 часа 9 минут.

Следующим соперником испанца станет победитель пары Себастьян Корда (США, 27) — Квон Сун Ву (Корея).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

Источник: Сетка
Теннис
Карлос Алькарас
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