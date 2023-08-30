Алькарас вышел во второй круг US Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в первом круге US Open обыграл немца Доминика Кепфера.

Встреча продолжалась 58 минут и завершилась при счете 6:2, 3:2 после отказа немца продолжать матч.

Во втором круге Алькарас встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:2, 3:2, отказ игрока

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