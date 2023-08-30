Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:33

Алькарас вышел во второй круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в первом круге US Open обыграл немца Доминика Кепфера.

Встреча продолжалась 58 минут и завершилась при счете 6:2, 3:2 после отказа немца продолжать матч.

Во втором круге Алькарас встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:2, 3:2, отказ игрока

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
US Open
Карлос Алькарас
1
0
Читайте также
Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира после US Open
Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч Лиги конференций
МО РФ заявило о перехвате украинского беспилотника над Московской областью
Спасатели сообщили о локализации пожара в аэропорту Пскова
Посольство РФ назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Алькарас: «Обидно за Кепфера, потому что он получил травму лодыжки в первой партии»
Касаткина обыграла Паркс и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа
Вавринка — самый возрастной победитель матча на US Open с 1992 года
Старт Медведева, Рублева и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа
Винус Уильямс уступила Миннен в первом круге US Open, взяв два гейма
Блинкова уступила 96-й ракетке мира в первом круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винус Уильямс уступила Миннен в первом круге US Open, взяв два гейма

Старт Медведева, Рублева и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа