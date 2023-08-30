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«Большой шлем»

Сегодня, 10:50

Алькарас: «До конца года много турниров. Я постараюсь вернуть первую строчку рейтинга»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о борьбе с 23-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.

«Я уже говорил, что у нас с Новаком идет потрясающая битва за звание первой ракетки мира. Я знал, что он вновь может занять первую строчку в рейтинге после US Open. Когда турнир закончится, я постараюсь восстановиться как можно скорее. Это моя цель, буду ради этого работать. До конца года еще много турниров. Я постараюсь ее вернуть», — приводит Ubitennis слова спортсмена.

В первом круге US Open-2023 Алькарас одержал победу над немцем Домиником Кепфером. Кепфер снялся с матча из-за травмы при счете 6:2, 3:2 в пользу испанца. Во втором круге турнира первая ракетка мира встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

Источник: https://www.ubitennis.net/2023/08/carlos-alcaraz-adresses-no-1-battle-with-djokovic-after-us-open-win/
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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