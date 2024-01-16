Алькарас о победе над Гаске: «В первом сете было тяжело, но я наращивал темп»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над французом Ришаром Гаске (7:6 (7:5), 6:1, 6:2) в первом круге Australian Open.

«Играть в Австралии — это всегда здорово. Это мой третий приезд на Australian Open. Ранее я играл здесь не очень хорошо, но получал огромное удовольствие от пребывания.

[В матче с Ришаром] я старался играть лучше. В первом сете мне было тяжело и Ришар выглядел отлично. Но я наращивал темп и в конце концов показал довольно хороший уровень», — сказал Алькарас после игры.

Во втором круге вторая ракетка мира встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который ранее обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании (4:6, 7:6 (10:8), 6:2, 7:6 (7:4).