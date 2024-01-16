Алькарас за два с половиной часа победил Гаске и вышел во второй круг Australian Open

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в трех сетах победил француза Ришара Гаске в матче первого круга Australian Open-2024 — 7:6 (7:5), 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Испанский теннисист 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Гаске 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных.

Во втором круге Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который ранее обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании (4:6, 7:6 (10:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:2