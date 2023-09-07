Алькарас заявил, что готов к битве против Медведева на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче против россиянина Даниила Медведева в полуфинале US Open.

«Я показываю свой лучший уровень. Отлично чувствую себя физически, показываю отличный теннис, психологически все в порядке. Я готов к большой битве против Медведева в полуфинале», — сказал Алькарас на корте.

В четвертьфинале US Open россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4. Алькарас на этой же стадии одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.