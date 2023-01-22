Корда обыграл Хуркача на решающем тай-брейке в пятом сете и сыграет с Хачановым в 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 10:06
Американец Себастьян Корда обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open-2023 — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Матч длился 3 часа и 29 минут.
В четвертьфинале Корда сыграет против россиянина Карена Хачанова, который обыграл японца Йосихито Нисиока — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Себастьян Корда (США, 29) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7)
Четвертый круг