Корда обыграл Хуркача на решающем тай-брейке в пятом сете и сыграет с Хачановым в 1/4 финала Australian Open

Американец Себастьян Корда обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open-2023 — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Матч длился 3 часа и 29 минут. В четвертьфинале Корда сыграет против россиянина Карена Хачанова, который обыграл японца Йосихито Нисиока — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Себастьян Корда (США, 29) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7) Четвертый круг