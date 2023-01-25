Пол обыграл Шелтона и встретится с победителем матча Рублев — Джокович в полуфинале Australian Open

Американец Томми Пол обыграл соотечественника Бена Шелтона в четвертьфинале Australian Open-2023 — 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.

За игру 25-летний Пол совершил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15.

Для 20-летнего Шелтона это был дебютный AO. Его показатели в матче — 24 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Пол сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Новак Джокович (Сербия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США) — Бен Шелтон (США) — 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4