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«Большой шлем»

Сегодня, 16:55

Гауфф и Жабер вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф обыграла испанку Ребекку Масарову в первом круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 6:2.

Во втором круге Гауфф сыграет с австрийкой Юлией Грабер.

Представительница Туниса Онс Жабер победила итальянку Лючию Бронцетти — 6:4, 6:1. Жабер в следующем круге встретится с француженкой Осеан Доден.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Коко Гауфф (США, 6) — Ребека Масарова (Испания) — 3:6, 6:1, 6:2

Юлия Грабер (Австрия) — Аранча Рус (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:3

Линда Носкова (Чехия) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока

Осеан Доден (Франция) — Селена Яничиевич (Франция, WC) — 0:6, 6:2, 6:1

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:2

Онс Жабер (Тунис, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:1

Теннис
Roland Garros
Кори Гауфф
Онс Жабер
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