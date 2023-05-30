Гауфф и Жабер вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Американка Коко Гауфф обыграла испанку Ребекку Масарову в первом круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 6:2. Во втором круге Гауфф сыграет с австрийкой Юлией Грабер. Представительница Туниса Онс Жабер победила итальянку Лючию Бронцетти — 6:4, 6:1. Жабер в следующем круге встретится с француженкой Осеан Доден. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Первый круг Коко Гауфф (США, 6) — Ребека Масарова (Испания) — 3:6, 6:1, 6:2 Юлия Грабер (Австрия) — Аранча Рус (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:3 Линда Носкова (Чехия) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока Осеан Доден (Франция) — Селена Яничиевич (Франция, WC) — 0:6, 6:2, 6:1 Ольга Данилович (Сербия, Q) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:2 Онс Жабер (Тунис, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:1