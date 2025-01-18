Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:00

Американка Коллинз вступила в конфликт со зрителями на Australian Open

Алина Савинова
Telegram Дзен

Американскую теннисистку Даниэль Коллинз освистали во время выхода на матч против Мэдисон Кис в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Публика осталась недовольна провокационным поведением американки после ее победы над местной спортсменкой Дестани Айявой в четверг. По окончании встречи Коллинз послала зрителям язвительные поцелуи, а затем шлепнула себя по ягодицам.

В третьем раунде Коллинз потерпела поражение от Кис. На пресс-конференции ее спросили, готова ли она помириться с болельщиками.

«Это им решать. Как будет, так и будет. Никто не пострадал (смеется). Может быть, чьи-то чувство ранили. Кто-то из зрителей обиделся на то, на что не стоило обижаться. Все друзья в туре знают, что я просто с юмором отнеслась к ситуации. Всем не угодишь. Самое важное — что думают друзья и родные», — заявила Коллинз.

31-летняя Коллинз является победительницей пяти турниров WTA, из них четыре она выиграла в одиночном разряде.

Теннис
Australian Open
Читайте также
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Янчук назвал случайностью провал российских теннисистов на Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 19 января: Андреева — Соболенко, матчи Павлюченковой, Зверева и Джоковича
Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии
Australian Open-2025, результаты 18 января: Хачанов проиграл в третьем круге, Синнер победил
Руне в пяти сетах победил Кецмановича на Australian Open и вышел на Синнера
Янчук считает, что российские теннисисты не смогли должным образом подготовиться к Australian Open
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя