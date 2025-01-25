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Сегодня, 15:10

Кис — о победе на Australian Open: «Я в ошеломлении и растерянности»

Алина Савинова
Мэдисон Кис.
Фото Reuters
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Американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась эмоциями после победы на Australian Open-2025.

В финале турнира «Большого шлема» в Мельбурне 29-летняя спортсменка в трех сетах обыграла белоруску Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

«Спасибо моей команде... Тут я буду плакать. Я так долго этого хотела! Я уже однажды играла в финале «Шлема», он сложился не в мою пользу, и я не знала, смогу ли когда-либо получить еще одну попытку выиграть этот трофей. Но моя команда верила в меня всегда, спасибо вам большое! Быть здесь, держать этот трофей, сделать это вместе с мужем, который сейчас стоит в ошеломлении и растерянности... Я так вас люблю! Теперь и я в ошеломлении и растерянности. Спасибо всем!» — сказала теннисистка на церемонии награждения.

Для Кис это первая победа в турнирах «Большого шлема». Она стала пятой с 2000 года американской теннисисткой, выигравшей Australian Open в одиночном разряде.

В 2017 году Кис доходила до финала US Open, но в решающем матче уступила своей соотечественнице Слоан Стивенс.

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Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Мэдисон Кис
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