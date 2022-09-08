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8 сентября, 10:02

Тиафо о победе над Рублевым: «Это дико, это безумие»

Тиафо прокомментировал победу над Рублевым в 1/4 финала US Open
Мария Гусева
Фрэнсис Тиафо и Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала US Open (7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4).

«Это дико. Это безумие. 24 часа назад у меня была самая крупная победа в моей жизни, и я вышел и совершил еще одну крупную победу. Андрей чертовски хороший игрок. Трудно перевернуть страницу, но я это сделал, и теперь я в полуфинале. Я чувствую себя как дома на таких кортах. Я хочу играть, я хочу выкладываться по полной. Я всегда играю в отличный теннис на этом корте. Давайте наслаждаться этим», — цитирует пресс-служба АТР Тиафо.

В 1/8 финала 24-летний Тиафо сенсационно обыграл Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

В полуфинале турнира представитель США сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча пройдет в пятницу, 9 сентября.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
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