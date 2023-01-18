Макдональд о победе над Надалем во втором круге Australian Open: «Рафа никогда не сдается, было непросто»

Сегодня, 09:58
Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 6:4, 7:5) во втором круге Australian Open.
«Рафа — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, так что непросто доводить матч против такого соперника до победы. Я рад, что смог сосредоточиться на себе и прошел в следующий круг», — сказал Макдональд в послематчевом интервью.
В третьем круге турнира Макдональд встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония, 31).