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Сегодня, 09:58

Макдональд о победе над Надалем во втором круге Australian Open: «Рафа никогда не сдается, было непросто»

Иван Торопцев
Корреспондент
Рафаэль Надаль (слева) поздравляет Маккензи Макдональда.
Фото Reuters
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Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 6:4, 7:5) во втором круге Australian Open.

«Рафа — невероятный чемпион. Он никогда не сдается, так что непросто доводить матч против такого соперника до победы. Я рад, что смог сосредоточиться на себе и прошел в следующий круг», — сказал Макдональд в послематчевом интервью.

В третьем круге турнира Макдональд встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония, 31).

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