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«Большой шлем»

Сегодня, 21:12

Себастьян Корда — об Australian Open: «Я верю в себя и думаю, что смогу здесь преуспеть»

Алина Савинова
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Американский теннисист Себастьян Корда поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии-2023.

«В прошлом году у меня было так, что одну неделю я проведу хорошо, а следующую — не очень здорово. У меня есть определенный опыт за плечами. В прошлом году я выходит в финалы и многому научился. Надеюсь, я смогу это использовать на следующей неделе. Очевидно, что это другой турнир, «Большой шлем». Но я верю в себя. Думаю, что смогу здесь преуспеть», — сказал Корда на пресс-конференции.

22-летний американец вышел в финал турнира в Аделаиде, где уступил 21-кратному чемпиону турниров «Большого Шлема» Новаку Джоковичу.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Теннис
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