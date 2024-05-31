Павлюченкова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение во втором круге турнира «Ролан Гаррос». В двух сетах она проиграла румынке Ане Богдан — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут. 32-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующей соперницей Богдан будет Элина Свитолина из Украины.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ана Богдан (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — 6:4, 6:4