Павлюченкова обыграла Потапову на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила соотечественницу Анастасию Потапову во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

Павлюченкова сделала 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Павлюченкова встретится с немкой Лаурой Зигемунд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2