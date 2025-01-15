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Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Павлюченкова и Потапова встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра пройдет на арене «1573» в Мельбруне и начнется не ранее 5.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Павлюченковой и Потаповой в третьем круге встретится с Лаурой Зигемунд или Чжэн Циньвэнь. В первом круге Павлюченкова обыграла Юэ Юань, а Потапова — Тамару Зиданшек.

Действующей чемпионкой Australian Open является Арина Соболенко.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
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