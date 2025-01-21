Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 11.00 по московскому времени.

Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко: трансляция матча Australian Open (видео)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Соболенко. Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале турнира (в мультипликационном формате).

В предыдущих раундах турнира чемпиона Aus Open-2023 и -2024 Соболенко победила Слоан Стивенс, Джессику Бузас Менейро, Клару Таусон и Мирру Андрееву. Павлюченкова на пути к четвертьфиналу обыграла Юэ Юань, Анастасию Потапову, Лауру Зигемунд и Донну Векич.