28-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против 61-го номера мирового рейтинга WTA китаянки Чжу Линь в матче второго круга женского одиночного разряда Уимблдона-2024 в среду, 3 июля. Встреча пройдет на корте № 18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Павлюченкова — Чжу Линь можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это вторая встреча между Павлюченковой и Чжу Линь на турнирах уровня WTA. Первый матч прошел в Пекине в 2014 году и завершился победой китайской теннисистки на отказе россиянки при счете 6:3, 3:3.