Павлюченкова вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто — 5:7, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. 33-летняя россиянка подала 4 раза навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 13).

Следующей соперницей Павлюченковой будет Ига Свентек из Польши.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 5:7, 6:1, 6:2