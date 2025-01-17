Павлюченкова вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Лауру Зигемунд в третьем круге Australian Open — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. 33-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 0 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 3).

Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница матча Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:2