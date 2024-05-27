Павлюченкова победила Удварди из Венгрии и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова обыграла Панну Удварди из Венгрии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 25 минут. На счету россиянки 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Ее соперница оформила 2 эйса, допустила 2 двойные и реализовала 3 брейка из 9.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Павлюченкова встретится с победительницей матча Эльза Жакемо (Франция) — Ана Богдан (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — Панна Удварди (Венгрия, LL) — 6:3, 6:4