Павлюченкова — о матче с Соболенко: «Я тоже сильно бью по мячу»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от матча с белорусской Ариной Соболенко в 1/4 финала Australian Open-2025.

«Соболенко очень мощная и высокая, у нее такая подача... Она отлично и сильно бьет по мячу. Немногие девушки так могут. Но я тоже сильно бью (смеется). Так что посмотрим. Сконцентрируюсь на следующем матче, но, конечно, она первая ракетка мира, тут нечего сказать», — сказала Павлюченкова после матча четвертого круга.

В 1/8 финала Павлюченкова обыграла хорватку Донну Векич (7:6 (7:0), 6:0), а Соболенко победила россиянку Мирру Андрееву (6:1, 6:3).

Счет в личных встречах 2-1 в пользу Павлюченковой. Последний раз девушки играли друг против друга в 2021 году.