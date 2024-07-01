Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:30

Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Павлюченкова сыграет с Таунсенд в первом круге Уимблдона 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей США Тэйлор Таунсенд в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Начало — в 13.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня. В России легальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире смотреть матч Павлюченкова — Таунсенд можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний соперницы встречались один раз. Это было 23 января 2020 года на Australian Open. Тогда российская теннисистка победила в двух сетах — 7:5; 7:6 (7:1).

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
0
Читайте также
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Александрова снялась с Уимблдона
Павел Котов — Джордан Томпсон: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Синнер — фаворит, Джокович — максимум в четвертьфинале. Варианты на Уимблдон
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 1 июля: Андреева — Фрухвиртова, Бектас — Соболенко и другие
Матчи Медведева, Мирры Андреева, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев — Ковачевич, Синнер — Ханфманн и другие
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Павел Котов — Джордан Томпсон: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Александрова снялась с Уимблдона