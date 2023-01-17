Павлюченкова уступила итальянке Джорджи в первом круге Australian Open. Россиянка выиграла лишь один гейм

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти во второй круг Australian Open.

В первом круге теннисистка уступила итальянке Камиле Джорджи в двух сетах — 0:6, 1:6.

Во втором круге Джорджи встретится с Анной-Каролиной Шмидловой, которая победила Мартину Тревизан (6:3, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 6:1

Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, Q) — Мартина Тревизан (Италия, 21) — 6:3, 6:2