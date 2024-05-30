Пивоварова: «Не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова не ждет от российского теннисиста Даниила Медведева впечатляющей игры на «Ролан Гаррос».

«Я не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос». Во-первых, это его нелюбимое покрытие, а во-вторых, его уровень игры сейчас не так высок, как у других топ-теннисистов. Я бы не делала на него ставку. Если что-то получится, то здорово. Надеюсь, что это будет турнир, который поможет Даниилу разобраться со своим стилем, и что команда сможет трансформировать его игру и подготовить его к следующим турнирам.

По игре Медведев сейчас очень сильно уступает другим ребятам. Надеюсь, что «Ролан Гаррос» станет переходным турниром и сможет собрать его для дальнейших побед, где Даниил сможет почувствовать свою игру», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.