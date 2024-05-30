Пивоварова: «Не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос»

Сегодня, 05:15
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова не ждет от российского теннисиста Даниила Медведева впечатляющей игры на «Ролан Гаррос».
«Я не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос». Во-первых, это его нелюбимое покрытие, а во-вторых, его уровень игры сейчас не так высок, как у других топ-теннисистов. Я бы не делала на него ставку. Если что-то получится, то здорово. Надеюсь, что это будет турнир, который поможет Даниилу разобраться со своим стилем, и что команда сможет трансформировать его игру и подготовить его к следующим турнирам.
По игре Медведев сейчас очень сильно уступает другим ребятам. Надеюсь, что «Ролан Гаррос» станет переходным турниром и сможет собрать его для дальнейших побед, где Даниил сможет почувствовать свою игру», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.