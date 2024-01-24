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Сегодня, 14:30

Теннисистка Пивоварова: «Медведев выше уровнем, чем Хуркач»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от победы Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4) в четвертьфинале Australian Open-2024.

«Я ожидала такой сложный матч, потому что этот соперник был на голову выше, чем все предыдущие соперники Даниила. К тому же условия матча были весьма непростыми: играли в невыносимую жару, которая очень изматывает теннисистов. Здорово, что, несмотря на такие условия, в пятом сете Даня продолжал бороться и в самый решающий момент при счете 3:3 собрался и выдал свой лучший гейм. Он боролся, терпел и отдал все силы, чтоб выиграть этот гейм и сделать брейк. В этом и заключается профессионализм: когда ты можешь в нужный момент сделать все, что от тебя зависит, и грамотно сыграть. За счет этого Даниил и победил. Он выше уровнем, чем Хуркач», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Источник: Газета.Ru
Теннис
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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